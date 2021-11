Tvrdí, že je neustále v pohybe a nezastaví sa. Zbožňuje prácu v záhrade a práve to jej dodáva energiu: „Odjakživa sa veľa pohybujem a zdravo sa stravujem. Vyrastala som v Bratislave na Kramároch. Keď som bola dieťa, bola to ešte dedina a my sme boli stále kdesi vonku. Na saniach, lyžiach, korčuliach a behali sme aj po lesoch… A to mi zostalo. Pobyt na vzduchu je úžasný,“ povedala nám herečka, ktorá zdá sa, odmieta starnúť.

Zdroj: Petra Bošanská Kocúriková Zuzana

Tak sme sa jej v rozhovore pre týždenník Báječná Žena opýtali, či niekedy podstúpila plastickú operáciu. „Nie. Mám 72 rokov a som s tým v pohode. Mám skvelého manžela, krásnu dcéru aj úžasného vnuka, tak nevidím dôvod na plastické operácie, aj keď ich nikomu nevyčítam.“