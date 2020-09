Ste krátko po pôrode. Bol iný v porovnaní s tým pred trinástimi rokmi?

Hlavne som šťastná, že to mám za sebou. Asi už nepatrím medzi mamičky, ktoré si tehotenstvo užívajú. Lebo pri Adamkovi to tak bolo. Vlastne som sa na ten stav veľmi tešila, ale ako šli mesiace, už by som to obalila len do jednej vety: „Už mi lásko není dvacet let…“

Aká je Charlotte bábätko? Dovolí vám v noci si pospať?

Charlotte je úžasná. Pripravovala som sa na katastrofu, ale všetko pri nej stíham, dokonca ma nechá si nalakovať nechty. (Smiech.) V noci je síce hore každé dve a pol hodinky, ale napapá sa a zaspinká, čo pri Adamkovi možné nebolo. Pamätám si, ako som aj hodinu musela s ním skákať na fitlopte, ale stálo to za to. Dnes má trinásť a je to môj veľký pomocník a kávičkár, ako sa patrí... po mame.

Nemá taký veľký chalan skôr tínedžerské záujmy, ako sa venovať malej?

Adamko mi pomáha s malou tak, až som prekvapená. Dokonca odhodí mobil a venuje sa jej, stále ju ovoniava a objíma. Mám pocit, že ju má radšej ako mňa.(Smiech.)

Druhú polovicu tehotenstva ste prežívali počas koronakrízy, ako to celé prebiehalo?

Prebiehalo to tak, že sme boli viac-menej len doma. Nebála som sa o seba ani o malú, kým bola v brušku, viac som sa bála o otca, ktorý aj chrípku znáša veľmi ťažko. A pretrváva to dodnes.