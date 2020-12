"Zdá sa mi, že si nejako schudla. Keby si trošku pribrala, vyzerala by si lepšie," napísala Dare Rolins jedna z jej fanúšičok na sociálnej sieti. A zrejme takýchto rád dostáva speváčka od mnohých a často. Inak by sa k tomu nevyjadrovala na sociálnej sieti.

Zdroj: Instagram Dara Rolins schytala kritiku za svoje sexi krivky

"Dávam sem toto videjko naschvál pre tých, ktorí mi vyčítajú, že to s tou váhou preháňam a doporučujú mi papať viac. Fotka je často relatívna, záleží na uhle pohľadu, svetle, na tom ako sa postavím. Ale videjko je autentické," napísala Dara k svojmu príspevku a uzavrela to rázne. "Na výšku 168 cm je myslím 55 kg v poriadku. A ešte pridávam vetu, ktorú hovorím vždy. Každý máme inú knštručnú typológiu, potreby, správanie, prácu, stavbu kosti. To všetko súvisí s tým, čo nám sedí, vyhovuje. A preto berte svoje vzory vždy len ako zdravú inšpiráciu," uzavrela Rolins a na svoju sociálnu sieť pridala krátke video, kde je vidieť jej postava v plnej kráse.