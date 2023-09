Ako píše šarm.sk, implantát v pozadí totiž zmenil pozíciu a tvar, preto musela podstúpiť reoperáciu. „Trvalo to šesť a pol hodiny a bolo to veľmi náročné,“ prezradila vtedy Blesku Lela. No náročná bola nielen reoperácia, ale aj následná rekonvalescencia. Manželka Karlosa Vémolu sa už poučila.

"Všetko robím opatrne a tentoraz si dávam obrovský pozor, lebo je veľmi dôležité, aby sa všetko dôkladne zahojilo. Dvakrát do týždňa absolvujem špeciálne ručné lymfatické masáže od lekára z dôvodu náročnej operácie, po ktorej môj lymfatický systém nefunguje tak, ako by mal. Ale každým dňom sa cítim lepšie," prezradila ešte.

A teraz sa Lela konečne prvýkrát pochválila výsledkom operácie zadku aj na verejnosti. Predviedla ho pri príležitosti galavečera Oktagon 45, kam dorazila podporiť na zápas svojho muža. Lela sa nahodila do čierneho obtiahnutého overalu, ktorý dokonale zvýraznil siluetu jej tela vrátane nového zadku. Ľudia však jej nové krivky neocenili tak, ako by čakala. Niektorí by jej hádali aj 55 rokov namiesto 34, ktoré v skutočnosti má.

"Čo je krásne na žene, ktorá je preplastikovaná od hlavy až po päty ? Podľa mňa nič, nie a ani nezávidím," napísala jej sledovateľka Karin. "Vyzeráte na 55 rokov .. smutné," skritizovala ju Gabriela. "Tiež som bol v šoku, keď som zistil, že má je okolo 30, ale vyzerala tak na 45," pridal sa aj Chico.

"Tu je krásne vidieť, ako ti plastiky na kráse nepridajú, ale naopak...," napísal jej Míra. Pozrite si ju aj v našej galérii.