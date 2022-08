Spolu ich vychovávajú, spolu bývajú a majú aj spoločnú izbu. Nea Nízlová a Linda Lobotková sú vysnené dcérky dievčat Nízlových a preto sa im snažia dopriať to najlepšie. Speváčky na ne ostali samé, veľmi im však pomáhajú rodičia a svojim dievčatkám dávajú prvé a posledné.

Nedávno sa presťahovali do nádherného spoločného domu a detská izba Ney a Lindy je jednoducho prekrásna. Zariaďovala ju Veronika a dali do nej aj to, po čom ako malé samé túžili. Veľký ružový baldachýn nad posteľou, ktorý v izbe vytvára rozprávkovú atmosféru. Všetko je ladené v ružovo-mentolových farbách v kombinácii so zlatou, ktorú majú v celom dome.

