Dôvod odchodu Zuzany Belohorcovovej z horúceho Miamy je jasný. Naozaj za to mohli suchoty v peňaženke?

Bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová si žila svoj sen v Amerike dlhých dvanásť rokov. Horúce Miami vyhovovalo nielen jej manželovi, ale aj obom deťom. Napriek tomu si zbalili kufre a odišli. Teraz prezradila pravý dôvod na ich náhleho odchodu na Tenerife. Mnohým totiž nešlo do hlavy, prečo sa tak nečakane presťahovali.

Pred časom na to odpovedala pre server Startitup samotná Belohorcová. "Veľakrát som sa dočítala, že sme odišli z Miami, lebo sme tam boli nelegálne a nedostali sme zelenú kartu. My sme o ňu požiadali, ale k tomu, či ju dostaneme alebo nie ani nedošlo, pretože sme sa presídlili do Európy," začala s vysvetľovaním a prezradila, že hlavným dôvodom ich odchodu bolo niečo iné.