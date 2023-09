Natália Puklušová čaká s priateľom Michalom Margušom ich prvé dieťa. Prezradila to na videu v máji a termín pôrodu ich dievčatka má v decembri. Herečka a speváčka pridala už niekoľko fotografií s bruškom, ale teraz ho ukázala celé odhalené.

Je na nej v bielom tope a bruško sa jej len tak vyníma. Aj ona asi patrí medzi ženy, ktoré nechodia do obchodov pre tehotenské oblečenie, ale obliekajú si to, čo bežne a v čom sa cítia dobre. A veľmi jej to pristalo.

Pozrite si ju v našej galérii.