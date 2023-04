Jeho čerstvá manželka Ivana (22) je už totiž v pokročilom štádiu tehotenstva a o pár týždňov mu porodí chlapčeka. Tak sa naozaj poriadne poponáhľali a všetko stihli doslovne do roka a do dňa odvtedy, ako sa prevalilo, že tvoria pár.

Dvojica pohlavie dieťatka odhalila hosťom pred mesiacom na svadbe, ale oni ho poznali už oveľa skôr: „Vedeli sme to od októbra,“ pre časopis Život povedal šťastný Tomáš. „Bolo to to najkrajšie, čo sa mi mohlo stať. Samozrejme, okrem toho, že som stretol Ivanku. Bol to veľmi príjemný šok, aj keď sme bábätko plánovali. Som rád, že sa nám to podarilo.“