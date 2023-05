Ako píše šarm.sk, kým pre Ivetu Petr predstavoval jej romanticky vysnívaného princa, a myslela si, že prežívajú ten najzamilovanejší vzťah, on bral ich "fungovanie" celkom inak. Sústredil sa na spevácku kariéru a užíval si všetko, čo mu to ponúkalo, vrátane pozornosti dievčat a žien. „Nemiloval ju nikdy. Bola mu skôr na príťaž. Keď si priviedol dievča, vyvádzala neuveriteľné scény. Búchala do steny hrncom, kričala, plakala. Často sme ju museli zamknúť,“ zaspomínal bývalý Ivetin manažér Tomáš Gottlieb, ktorý mladým spevákom prenajal doma jednu izbu.

Krehkú Ivetu však asi zo všetkého najviac poznačila tragická smrť jej speváckeho partnera Petra Sepéšiho. Ten nestačil včas odísť zo železničného priecestia v ojazdenej škodovke, ktorú si krátko predtým kúpil spoločne s Ivetou. Napokon, aj vodičák mladého speváka ešte voňal novotou. Za tragédiu vraj mohla údajne jeho netrpezlivosť. Hoci blikali výstražné svetlá a závory boli dolu, vlak sa dlho neblížil. Sepéši už podľa všetkého čakať dlhšie nechcel, a tak dupol na plyn.

V ten moment sa však už motorový vlak priblížil k prejazdu a došlo k neodvratnej tragédii. Mašina podľa policajných spisov údajne ťahala Sepéšiho auto 100 metrov. Spevák bol na mieste mŕtvy. Ivetina mama Svatava Bartošová po rokoch prezradila, ako sa to dozvedeli a čo sa vtedy stalo s Ivetou.