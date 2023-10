Meno Miro Jaroš sa zapísalo do pamäti slovenských divákov vďaka prvej speváckej šou Slovensko hľadá Superstar. Miro sa dostal medzi top finalistov a spevu sa venuje do dnes. Svoje detstvo prežil Tepličke nad Váhom. V 17-tich rokoch odišiel do Anglicka, kde študoval angličtinu a snažil sa preraziť v hudobnom priemysle.Po návrate na Slovensko založil hudobný projekt On the way, neskôr chlapčenskú kapelu R.A.Y.S . Nahrávky sa síce hrali v lokálnych rádiách, nezaujali však vydavateľstvá. V roku 2005 mu vyšiel debutový album Exoterika, ktorý získal platinovú platňu za predaj viac ako 10.000 hudobných nosičov. Nasledujúce albumy Tlaková níž (2008) a Tráva musí rásť (2010) obsahujú single, ktoré sa zaradili medzi najhranejšie slovenské piesne.

„Dominike Mirgovej som napísal prelomový singel Nová a založil som vydavateľstvo Galgan Music, v ktorom sme jej vydali dva albumy. V roku 2013 som na podnet kamarátky Ivetky Haulíkovej napísal prvú pesničku pre deti, volala sa Veselé zúbky. Po nej prišli ďalšie motivačné pesničky pre deti a vznikol projekt pre (ne)poslušné deti,“ píše Miro na svojej stránke. „Robím to, čo som vždy chcel. Spievam, koncertujem, tvorím pod značkou svojho vlastného vydavateľstva. Ďakujem tomu hore, že mám stále múzu a taktiež môjmu tímu a fanúšikom, ktorí ma podporujú,“ pochvaľuje si Miro.