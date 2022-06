Ako ste sa našli v úlohe otca? Onedlho pribudne do vašej rodinky druhé dieťa...

- Super, užívam si to, radšej teraz ako cez kariéru. Mám viac času, nie som dva-tri týždne na cestách ako vtedy. Nedávno bola Ivka na víkend preč, tak som bol sám s Bellou.

Viete sa o dcérku postarať? Či vtedy pomáhajú babky?

- Máme pohodu, keď sme spolu len my dvaja. Je to väčšia pohoda, ako keď sme všetci traja doma, lebo vtedy je to len mama, mama... (smiech). Stále behá za mamou a tata je druhoradý. Keď som s ňou sám, je to super, perfektne si bačujeme, ako sa hovorí.

Čiže Ivana sa môže na vás úplne spoľahnúť? Nemusí byť vtedy nonstop na telefóne s vami?

- Jasné, môže sa spoľahnúť. Ja jej síce nenavarím, ale suchú večeru viem urobiť. Aj raňajky.

Pohlavie druhého dieťatka stále tajíte?

- Áno. Vieme ho, ale nechceme to prezrádzať.