Talentovaná speváčka, ktorej kariéra vyletela do hviezdnych výšok na prelome 70. a 80. rokov minulého storočia, sa dožíva 64. narodenín. Marike blahoželáme a prajeme najmä pevné zdravie.

Začínala v kostolnom zbore

Talent, aký sa len tak nevidí. Veta, ktorá Mariku úplne vystihuje. K hudbe mala blízko už odmalička. Prvé dotyky so svetom tónov zažila v kostolnom zbore v Turanoch nad Ondavou, dedinke na brehu Domaše. Podľa svedectva jej dnes už nebohého otca, po ktorom zdedila muzikalitu, Marika bola poslušné dieťa, určite však nie tiché. „Už ako malá bola umelkyňa. Hrala sa v pivnici a na dvere si napísala: Hudba je môj život. Chytila ústnu harmoniku a hneď na nej zahrala. Vyspevovala odmalička.“ Keď mala trinásť rokov, bratia Ján a Michal jej ponúkli, aby si zaspievala s ich skupinou v stropkovskom klube mladých. Marika neváhala, a tak vďaka bratom získala cenné skúsenosti.

Zdroj: Archív Malá Marika

Objaviteľ Lehotský

Keď mala Marika 20 rokov, spievala na istom košickom plese. A veru ani netušila, že si na ňu robí zálusk muzikant a spevák Janko Lehotský, ktorý v tom čase dával dokopy novú zostavu hudobnej skupiny Modus. Vyštartoval teda na spomínaný ples, a keď počul spievať Mariku, okamžite vedel, že ju chce do kapely. Plavovláska ponuku prijala a jej skutočná veľká spevácka kariéra sa mohla začať. Od roku 1976 do roku 1980 prežívalo Slovensko a sčasti aj Česko naozajstnú modusmániu a gombitomániu. Úspechy sa na ňu valili ako na bežiacom páse. To si však vyžiadalo aj svoju daň.

Zdroj: Archív Rok 1978

Túžila po normálnom živote

Šialené pracovné tempo a stres spôsobovali, že si Marika ani nestačila uvedomovať, ako vlastne žije. Na jednej strane bola nesmierne šťastná, že robí to, čo miluje, na druhej strane cítila, že kariéra úplne pohlcuje všetok jej čas a súkromie. Začiatkom roka 1980 to naznačila v istom interview: „Nenormálne žijem. Sama. Často si aj poplačem. Mnohokrát závidím dievčatám, ktoré stretávam, ako si voľne žijú, chodia do kina, sú zavesené na nejaké svoje veľké lásky. To ja všetko nemôžem. Život, ktorý žijem ja, je úplne iný. Keď sa niekedy v noci vraciam z koncertu a vidím rozsvietené okná v bytoch, závidím im. Večery prežívam v mikrobuse, spím v hoteloch, na podnájom sa dostávam v noci a nikto ma nečaká.“ Keď Marika vyslovovala tieto slová, nemohla tušiť, že o pár mesiacov jej osud nadelí smútky oveľa hlbšie a fatálnejšie.