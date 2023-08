Herec Maroš Kramár je vyťažený na Slovensku aj v Česku. Je obsadzovaný do seriálov a filmov a dalo by sa povedať, že je na roztrhanie. Aj napriek tomu si však nájde čas na účasť na spoločenských akciách.

Herectvo je nevďačná profesia

Hereckú kariéru odštartoval Maroš Kramár už ako malý chlapec. V dvanástich rokoch debutoval v televíznej inscenácii "Ivkova biela mať" (1971). O dva roky neskôr ho obsadil režisér František Vláčil do filmu "Pověst o stříbrné jedli" (1973). Ako povedal, v detstve vnímal herectvo ako dobrodružstvo, ktoré ho neprestalo baviť doteraz. „Je to krásna, ale nevďačná profesia. Nemáte súkromie, žijete pod drobnohľadom a musíte dávať pozor na to, čo robíte. Je to práca, v ktorej ste raz hore, raz dole. Povolanie, v ktorom sa duševne vyzliekate donaha, je náročné na psychiku, a preto aj neúspech sa prežíva intenzívnejšie," vysvetlil, píšu Aktuality.

Zdroj: TV Markíza Maroš Kramár v Mame na prenájom.

Maroš Kramár aktuálne hviezdi v dennom markizáckom seriáli "Mama na prenájom". Po účinkovaní v "Chatároch" je to druhý projekt za sebou, kedy sa po rokoch vrátil na slovenské obrazovky. A čím to bolo, že tak dlho sa nikde neukázal? “Neviem, čo sa deje. Na Markíze som dlho nebol. Teraz som zrazu už v druhom projekte. Je to však lepšie, lebo tým menej cestujem do Prahy, kde som veľa točil. Je to ľahšie, keď točím v Bratislave, z Rovinky to mám na skok. Je to príjemné, keď takto po dlhom čase opäť točím na Slovensku. Som rád,” prezradil v rozhovore pre Plusku.