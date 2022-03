Martin, ako prežívate toto všeobecne neľahké obdobie? Čo poväčšine vypĺňa vaše dni?

Aj keď sa tempo koncertov v pandémii trochu spomalilo, nikdy našťastie úplne neustalo. Navyše v posledných dňoch som spieval na viacerých koncertoch na podporu Ukrajiny. Popritom si tiež cvičím hlas. V neposlednom rade sa venujem štúdiu filozofie na Ostravskej Univerzite a samozrejme svojej rodine, ktorá je pre mňa tou najväčšou prioritou. Malý Martínek už v Septembri pôjde do školy a navyše začal minulý rok hrať na zobcovú flautu.

Takže s vystúpeniami sa už všetko vracia do starých koľají?

Ešte nie celkom. Stále chýbajú jarné a zimné akcie. Neorganizujú sa plesy ani vianočné koncerty, na ktorých som často vystupoval. Kultúra sa spamätáva veľmi pozvoľna. Ako v Čechách, tak na Slovensku.

Chystáte sa aj na Slovensko?

Určite áno! Na Slovensku vystupujem vždy veľmi rád. Najbližší termín je koncert s Trnavským komorným orchestrom "Pocta veľkým hlasom“ 18. júna na Open air festivale Hudba na radnici.

"Naša osobnosť sa neskladá len z odpovedí, ale aj z otázok, z rozporov." Martin Chodúr

Všeobecne, v akom prostredí najradšej vystupujete najradšej?

Nie som náročný. Páči sa mi tam, kde publikum počúva otvorene a srdcom. Keď z pódia vidíte a cítite, že sa ľuďom koncert páči, je to pre umelcov to najlepšie. Na ničom inom vlastne ani nezáleží.

Váš synček Martin zrejme práve finišuje škôlku. Už je to veľký chlapček. Ako sa mu tam darí a v čom ste si podobní?

Je to fascinujúce pozorovať druhého človeka, ako vyrastá. Každý deň je trošku iný. Stále som prekvapený z toho, čo všetko už vie a ako rýchlo rastie. Má veľmi rád hudbu, ale aj šport, čo má zrejme skôr po mamičke (úsmev). Je to už naozajstná osobnosť, má svoj názor a dajú sa s ním viesť naozaj zaujímavé debaty. Baví ho aj učiť sa po anglicky. Ja aj partnerka sme nadšenci do cudzích jazykov, takže to asi aj zdedil. Hlavne je to ale veselý, zdravý chlapček, ktorý nám robí obrovskú radosť.