Žiaľ, aj jeho zastavila pandémia korony, tak na ďaleké cesty mohol len spomínať. Boli sme preto zvedaví, či blížiace sa otváranie hraníc berie ako výzvu, a či sa v blízkej budúcnosti chystá cestovať. A čo hovorí na očkovanie proti zradnej a nebezpečnej chorobe?

Zdroj: INSTAGRAM Martin Nikodým

„Veľmi rád by som počas leta niekam vyrazil, ale pokiaľ ide o cestovanie, som veľmi opatrný,“ povedal Martin Nikodým. „Ťahá ma to do Ázie, ale cestovať tam je teraz veľmi neisté. Tak si chvíľu počkám,“ doplnil. Je však zaočkovaný proti kovidu „Zatiaľ nie som, ale chystám sa... V rámci cestovateľských aktivít som sa už totiž očkoval proti brušným týfusom, žltým zimniciam či hepatitídam toľkokrát, že mi to príde ako úplne normálna vec,“ doplnil pre náš časopis moderátor.

Zdroj: Instagram/martinnikodym Nikodým je nadšený cestovateľ a dobrodruh.

Viac sa o jeho živote aj cestovateľských aktivitách dozviete v galérii TU.