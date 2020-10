Prinútili ju samotné sociálne siete a ich dopad na jej duševné zdravie. V roku 2019 totiž bola najrozoberanejšou osobnosťou na celom svete. To, čo ľudia dokázali vymyslieť, urobiť a napísať, bolo neúnosné. "Bolo to celé také veľké, že si neviete ani predstaviť, aký je to pocit. Pretože mne je jedno, či má dotyčný/á 15 alebo 25 rokov, keď o mne píše veci, ktoré nie sú pravdivé...to, čo to dokázalo urobiť s mojím mentálnym a emočným zdravím bolo zničujúce," vyznala sa Meghan.

15. septembra Harry v tichosti oslávil 36. narodeniny.

Preto sa rozhodla, v rámci ochrany samej seba, na dlhý čas úplne odísť zo sociálnych sietí. Urobila to z čisto osobných dôvodov a už rok tak vôbec nevie, čo sa "tam vonku" deje. A v mnohých ohľadoch to vidí ako prospešné. Vidí totiž, čo sa zo sociálnych sietí stalo a ako sú mnohí ľudia priam závislí, porovnateľne zo skutočnými závislákmi na drogách. Veľmi dobre však vie, že ich vplyv sa dá použiť aj na obchod a rozbehnutie vlastnej značky, no zdôrazňuje, že je potrebné mať to pod kontrolou. Inak vás to pohltí a nebudete vedieť, ako z kola von.

Meghan to však dokázala a vraj je to oslobodzujúce. Je jasné, že sa vrátiť nechystá.

