Na summite „Girl Up“, ktorý sa konal pod záštitou Organizácie Spojených národov, Meghan prvýkrát po odchode z kráľovskej rodiny použila namiesto kráľovského titulu svoje plné dievčenské meno Meghan Markle.

Môžu si za to sami

Po príchode do kráľovskej rodiny a sobáši s princom Harrym Meghan Markle začala používať titul, ktorý jej bol pridelený – Jej kráľovská výsosť Meghan, vojvodkyňa zo Sussexu. Keď sa však Sussexovci začiatkom roka rozhodli odstúpiť zo svojich pozícií v kráľovskej rodine, museli počítať aj s tým, že kráľovná Alžbeta II. im po 31. marci nedovolí naďalej používať tituly „kráľovská výsosť“. Bolo to súčasťou dohody o ich odchode. Odvtedy používali iba svoje krstné mená – Meghan a Harry.

Bojuje za práva žien

Meghan predniesla na summite prejav adresovaný popredným predstaviteľkám hnutia za práva žien. Neodpustila si však a trocha špiny hodila aj na kráľovskú rodinu. Po Harryho nedávnej kritike Commonwealthu to v kráľovskom paláci opäť vyvolalo vlnu nevôle. Keď Meghan začala randiť s princom Harrym, ozývali sa hlasy, že to nie je vhodná nevesta do kráľovskej rodiny a že sa Harry rozhodol príliš rýchlo. Komentátori sa zhodujú v tom, že kráľovná zrejme podnikne nejaké kroky, len sa zatiaľ nevie, aké.

