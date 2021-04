Preslávil sa v pop-rockovej kapele Modus, s ktorou spolu s Jankom Lehotským a Marikou Gombitovou v roku 1977 získali Zlatú Bratislavskú lýru za legendárny hit Úsmev. O päť rokov nato sa stal prvým slovenským Zlatým slávikom a po rokoch sa posunul v kariére, keď už nahrával v najznámejších londýnskych štúdiách. Londýn je popri Bratislave a Prahe jeho druhý domov. A niet sa čo čudovať. Počas vojny sa tam v hostinci na predmestí zoznámili jeho rodičia - československý vojak a Angličanka Ruth Gale. O rok nato sa zosobášili a po vojne usadili v Bratislave. Mekyho mama učila angličtinu a troch synov okrem lingvistického vzdelania podporovala aj v hudbe.

Zdroj: Instagram, Archív Miro Žbirka s bratom

Dávna tragédia

Mekyho rodinu však postihlo nešťastie. Nemal ani osemnásť, keď prišiel o brata, talentovaného Jasona. Ten si len v 25 rokoch vzal život. „Prečo to urobil? To je otázka, na ktorú nepoznám odpoveď. Môžem sa len domnievať, že to nebolo nič podobné ako nešťastná láska. On bol skôr intelektuálne založený. Čítal Franza Kafku a podobné knihy. Predpokladám však, že sa dostal do depresie alebo situácie, keď sa mu život zdal bezvýchodiskový,“ vyjadril sa pred časom pre Nový Čas Meky, ktorý zosnulému bratovi v roku 1997 zložiť trpko-sladkú baladu Jasey.