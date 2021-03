Bratislavský rodák Ivan Mistrík (15. október 1935 – 8. jún 1982) začal hrať vo svojich 11 rokoch. Prvé ostrohy získaval v Rozhlasovej hereckej družine, neskôr nastúpil na konzervatórium, ale školské lavice po dvoch rokoch opustil. Jeho cesta viedla z Dedinského divadla do zvolenského Divadla J. G. Tajovského a odtiaľ na bratislavskú Novú scénu, kde v činohre odohral 13 sezón. A potom nastal ten zlomový okamih…

Zdroj: archív SND, archív NMH Vo filme Romeo, Julie a tma

Nezabudnuteľné knieža

V roku 1965 dostal talentovaný herec ponuku z činohry Slovenského národného divadla, aby v adaptácii Dostojevského románu Idiot stvárnil rolu kniežaťa Myškina. A v nej Ivan Mistrík „dostal“ všetkých! Jeho brat, herec Ján Mistrík pre RTVS povedal: „Kolegovia zo SND boli prekvapení tým, čo tam Ivan predviedol. Bolo to síce filmové herectvo – veľmi vnútorné a nepatetické, ale pritom čitateľné až do posledného radu na balkóne. Bol to taký ohromujúci zážitok, že Ivan o pár mesiacov dostal ponuku nastúpiť do stáleho angažmánu…“