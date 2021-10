V markizáckom Teleráne sa ako hosť objavila Zdena Studenková s Romanom Poláčikom. Rannú reláciu moderovali nováčikovia Matúš Krnčok a Zuzana Čimová. A práve ona spôsobila Zdene niečo, čo sa jej ešte nikdy v živote nestalo. Mladá moderátorka pred rozhovorom s hosťami nazrela do svojej pomocnej kartičky a až potom ich privítala: „Vitajte… Zdenka Studenková a Roman Poláčik. Tešíme sa, že ste zavítali medzi nás.”

Zdroj: tv markíza Zuzana Čimová a Matúš Krnčok.

Keď to Zdena uvidela, takmer neverila vlastným očiam. „Mne sa páčilo, ako ste si museli prečítať moje meno… No!” upozornila moderátorku. Šokovaná Čimová sa okamžite snažila zachrániť trápnu situáciu. „To nie, takto to nebolo. Nemôžete tušiť, čo tam mám napísané, ja som si len prehŕňala stranu,” smiala sa Zuzana. ,,Zdeni, to je kvôli tomu rúšku, bolo to treba overiť,” okomentoval to Poláčik. ,,No to určite. Ale však to je v pohode,” skonštatovala herečka. A veru nie je sa čomu čudovať, že to Studenkovú zarazilo. Nie je totiž žiadnym hereckým nováčikom.