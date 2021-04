Osudovým vzťahom s komikom a moderátorom Jurajom Mokrým kedysi všetkých poriadne prekvapila. Spojil ich zrejme najmä nadhľad a zmysel pre humor, vydržalo im to šesť rokov. Narodil sa im syn Quido, ktorý má dnes už 15 rokov. Striedavo sa o neho starajú a súkromie si úpenlivo chránia. Verejné fotky chlapca preto takmer neexistujú.

Ja nie som proti mužom

A práve pre zdanlivo nedobytný osobný život o herečke už roky kolujú dohady, či po rozchode s otcom Quida a nasledujúcom mediálnom tlaku na mužov nezanevrela. „Mám dieťa, úžasné kamarátky a výbornú prácu. Všetko je tak, ako má byť. Nikto nemôže mať všetko,“ vyjadrila sa s odstupom času Diana a dodala: „Ja nie som proti mužom.“ No zároveň im vyčítala, že sú málo aktívni: „Možno preto chodia do posilňovne, ale potom sa len všetci pozerajú do zrkadla a po ženách. Je to trošku vykoľajené. A ženy sa zase snažia byť pekné a mať nejakú predstavu, čo sa chlapom páči. Veď stále to robíme pre nich. Mám však pocit, že chlapi to robia väčšinou pre seba,“ povedala herečka pre týždenník Plus 7 dní. A na inom mieste dodala: „Žena sa stala väčšou lovkyňou než chlap!“