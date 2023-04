Ako píše zivot.sk, obaja, hoci spolu nežijú, sa o dcérku príkladne starajú a venujú jej všetok svoj voľný čas. Popri mamičkovských povinnostiach Veronika dbá aj na to, aby stále dobre vyzerala. Na Instagrame ju často vidieť ako dokonale upravenú a vždy usmiatu mamku.

Speváčka sa nedávno nakrútila bez nánosu líčidiel s veľavravnými slovami "No make up and no sleep". Veronika tak dobrovoľne ukázala kruhy pod očami a unavené oči - poznávacie znamenie mnohých mamičiek. Stále však vyzerá fantasticky, pozrite si ju v našej galérii.