Už to bude rok, čo Ottovi Weiterovi nečakane a náhle odišla do speváckeho neba milovaná manželka Andrea. Spevák je už síce dnes opäť plný elánu a pracovných plánov so speváčkou Petrou Maxin, no pred pár mesiacmi tomu tak vôbec nebolo. Weiter zo žiaľu takmer zomrel. Hrobárovi z lopaty ušiel až dvakrát.

Zdroj: Archív NMH Otto Weiter a jeho manželka Andrea Fischer (+47)

"Tá prvá kóma bola taká ako normálna kóma, že ešte všetko fungovalo, no pri tej druhej kóme mi začali zlyhávať všetky orgány a dokonca už aj kontaktovali rodinu, že teda končím, že už to proste nedám, no ale dal som to. Dvakrát som utiekol hrobárovi z lopaty," otvorene rozprával spevák v markizáckom Teleráne. "Jedna vec je ale dobrá, že ja mám tri mesiace vymazané z pamäti, vôbec neviem, čo sa dialo. Ja to viem len od lekárov, poprípade od Petry, že čo sa vlastne dialo. Vraj som bol medzitým aj hore, dokonca som sa aj rozprával, ževraj som aj plakal, aj som chcel robiť, že poďme, musíme robiť a podobne. Ale nič z toho si nepamätám. Ten odchod Andrejky ma dal veľmi dole a teda pravdepodobne, hovorí mi to veľa ľudí, že asi tu mám niečo dokázať a mám ešte chvíľu robiť ľuďom radosť, tak som tu zostal," pokračoval Weiter.

