Krásna Vanessa Šarköziová už dávno nie je to malé dievčatko, ktoré si pamätáme z úspešného seriálu. Dcéra Cigánskych diablov je prirodzený talent. Nečudo, veď to má v génoch. Okrem toho dostala do vienka aj krásu a veľkú charizmu a na sociálnych sieťach je veľmi obľúbená.

Vanessa si momentálne užíva letnú dovolenku v Turecku, a jej Instagram je plný letných a osviežujúcich príspevkov. Dokonca sa odvážila na radikálnu zmenu imidžu - Vanessa, ktorá bola doteraz známa svojimi dlhými a vlnitými vlasmi, si nechala zapliesť afro copíky. "Včerajšie 5 hodinové zapletanie bolo dlhéééé ale milujem to," napísala na sociálnu sieť spokojná dievčina.

Musíme uznať, že táto zmena je osviežujúca a mladej kráske veľmi pristane.