„Užívam si. Mám rada slnko a teším sa aj na babie leto. Vyhýbam sa zime, lebo ma nebaví a je mi neustále zima. Nemám rada ani sneh, tak maximálne na Vianoce. Zlé je to najmä v Prahe. Sneh je na kašu a zima je tam príliš dlhá,“ začína svoje rozprávanie Simona. A verte, že povedala viac, ako by sme očakávali a neobišla ani vyzliekanie.

Takže zimu vôbec nemusíte?

Keby som ju trávila niekde na horách a lyžovala sa, bolo by to iné. Ale tým, že som v Čechách zalezená v meste, to nie je ono, tak si radšej s rodinou vyberiem nejakú teplú krajinu a ideme tam. A my sme si na úniky za teplom vybrali Dominikánsku republiku.



Chystáte sa tam vycestovať aj počas tohtoročnej zimy?

Áno a deti tam budú dokonca chodiť aj do školy. Chcem ich naučiť fungovať inde ako doma v Čechách. Aj kvôli jazykom, aj preto, aby sa naučili žiť v inom prostredí, prispôsobovať sa spoločnosti, zvykom a kultúram. Budú mať väčší rozhľad.

Iný rozhľad ste pred rokmi získali aj vy...

Keď som začala ako 15-ročné dievča cestovať do Paríža, aj do iných miest a vlastne raz za dva týždne som žila v inej metropole, naučila som sa akosi plávať životom. Teraz sa nestratím najmä preto, že som tam bola ako malé vystrašené dievča. Nevedela som sa orientovať v metre a v meste som si musela kriedou na chodník kresliť krížiky, aby som sa vedela vrátiť späť.



Bola to dostatočne bezpečná zábezpeka?

Ani nie. Raz napršalo a krížiky dážď zmyl. A ja som sa samozrejme nevedela vrátiť domov. A to je dôvod, prečo nechcem, aby si moje deti týmto prechádzali tiež. Chcem, aby boli v pätnástke sebavedomí mladí ľudia.

Takže neustále cestovanie je akousi investíciou do budúcnosti?

Niečo také. Necestujem s rodinou len preto, aby som sa celé dni váľala niekde v trópoch na slnku. Chcem, aby sa chlapci vedeli o seba postarať.