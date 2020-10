Tvrdú realitu odhalil nový prieskum a Meghan s Harrym z toho určite nemajú radosť. Ako reprezentanti monarchie sa vyhrievali na výslní popularity, teraz však musia bojovať o to, aby sa aspoň udržali nad vodou a neklesli až na samé dno.

Meghan škrípe zubami

Po Megxite a presťahovaní do USA Meghan začala jasne dávať najavo svoje ambície, no zatiaľ jej nič nevychádza tak, ako si to predstavovala, skôr naopak. Musí sa zmieriť s tým, že jej i Harryho popularita prudko klesá, zatiaľ čo obľúbenosť kráľovnej, Williama a Kate, naopak, stúpa. Nepochybne na tom má určitý podiel aj pandémia koronavírusu, pretože verejnosť už na jar vyzývala Harryho, aby sa vrátil domov a pomáhal.