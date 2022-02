Najskôr Monika Bagárová s Makhmudom Muradovom tvorili šťastný pár, no keď sa im narodila dcérka Rumia, láska z ich vzťahu pomaly ale isto vyprchávala. Napokon sa v decembri minulého roka rozišli a obaja verejne ohlásili definitívny koniec. Netrvalo ale dlho a Monika sa s Makhmudom pár týždňov po rozchode dala opäť dokopy a najnovšie sa rozhovorila o ďalších deťoch.

Zdroj: https://www.instagram.com/p/BwRTVvAHJk2/ „Ja o ňom nikdy nebudem hovoriť v zlom. Dal mi to najkrásnejšie a obaja pre našu Ruminku budeme dýchať. A to je to najdôležitejšie. Priali sme si ju a Pán Boh nám ju dal, zdravú a usmievavú," povedala Bagárová.

"Kedy myslíš, že porodíš tie ďalšie tri deti, čo som ti predpovedal?," spýtal sa Moniky na Instagrame prostredníctvom otázok jej kamarát. "Rada by som to stihla do 30-ky," odpovedala sympatická brunetka, ktorá o pár mesiacov oslávi 28 rokov. Nuž, či sa jej to dovtedy podarí je zatiaľ len vo hviezdach.