Fakt, že je Monika a jej malá dcérka sama, si všimli aj jej sledovatelia na sociálnych sieťach a hneď v nich skrsla myšlienka, že ich známy „drsniak“ opustil. Naozaj odišiel bez dievčat a žije si vlastným životom?

Faktom totiž je, že Makhmud je mimo ich spoločného českého domova už nejaký ten týždeň. Dôvodom však nie je kríza vo vzťahu, ako sa mnohí ich fanúšikovia mylne domnievali, ale práca a Machova rodina v zahraničí.

Monika preto neváhala a klamlivé domnienky svojich fanúšikov uviedla na pravú mieru hneď, ako by spustili lavínu neprajných komentárov. Pod jeden zo svojich príspevkov uviedla, že je to veľmi častá otázka. ,,Úplne rozumiem, že vás to zaujíma,” napísala Monika Bagárová a dala sa na vysvetľovanie: „Mach išiel do Uzbekistanu pracovne vo viacerých smeroch. Hlavne kvôli podnikaniu. Situácia sa, bohužiaľ, skomplikovala a musel zostať, aby vyriešil rodinné problémy,” priznala Monika dôvod ich dlhého odlúčenia a súčasne dodala, že sa majú neustále rovnako radi a že Mach ich telefonuje denne aj niekoľko krát.

