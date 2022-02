Speváčka Dara Rolins má všetkého plné zuby a naozaj ju hnevá, keď sa jej každý stará do života. Zdá sa však, že tentokrát pohár jej trpezlivosti pretiekol. A to DOSLOVNE!

Darinka totiž prostredníctvom svojho Instagramu poslala svojím sledovateľom odkaz, v ktorom si servítku pred ústa rozhodne nedávala. Hnevá ju totiž fakt, že sa každý stará do jej súkromia, majetku, práce, lásky aj účtov: „Jak je mojim dobrým zvykom, zase sa predvádzam a zase som bola na dovolenke😜,“ začala svoj ostrý príspevok a pokračovala: „Yo a potom tu máme ešte jeden totálne prekvapivý fakt, že "rovnako ako so súčasným, fotila sa aj s ex!" No toto. Chápete to?!? Kto by čakal, že sa aj v mojom živote budú opakovať situácie, ktoré zažíva zbytok populácie DNES A DENNE:). Pred tým sa fotila s jedným a teraz ZAS, ale s úplne iným😱“