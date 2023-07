Návrhárka si navrhla a zariadila luxusnú chatu sama. Priznala ale aj to, že oddych na chate jej často rušia susedia.

Redakcia týždenníku Plus Z dní navštívila chatu návrhárky Rebeccy Justh (66) blízko Bratislavy. Tmavovláska je známa nielen svojou extravagantnou módou a nevídanou kondíciou, ale aj nestarnúcim temperamentom.

Za Rebeccou sa vybrali na Zochovu chatu, čo je asi necelá hodinka cesty z hlavného mesta. Pri vstupnej bráne ich vítala vyfintená a vysmiata od ucha k uchu, čo je u nej už pravidlom. Nenasľubovala im hory-doly, ale naozaj ich po otvorení dverí do chaty omámila vôňa jedla, ktorú by spoznal asi ktokoľvek. Dala si tú námahu a upiekla im kačicu s červenou kapustou a domácimi lokšami.

Nezabudnuteľné „čundre“

To, že je vlastníčkou práve tejto chaty, nie je žiadna náhoda. Podľa jej slov je to dlhý, priam osudový príbeh. „Na Zochovej chate som prežívala svoje detské víkendy. Mama pracovala na mestskom úrade na odbore výstavby a rozhodla sa vybudovať chatu. Ako desaťročná som kopala jej základy.“ Rebecca tam prežila veľa času nielen s rodinou. „V sedemdesiatych rokoch minulého storočia, uf, toto konštatovanie je hrôzostrašné, bolo trendom chodiť do týchto lesov cez víkend na takzvané čundre. Chalani, prevažne vysokoškoláci, zobrali gitary, spacie vaky a žili v lese či pri vodnej nádrži. Práve tento víkendový mládežnícky život ma lákal. Krásne časy,“ povzdychla si. O veľa rokov neskôr jej mama chatu predala. Rebecca z toho bola nešťastná, ale akosi nestrácala nádej. Viera, že o chvíle na chate nadobro nepri­šla, sa jej vyplatila.

Zdroj: Archív R.J. Mladistvý výzor jej zabezpečuje aj šik obliekanie a pestré farby v outfitoch, ktoré si zväčša navrhuje a šije sama.

Ukázalo sa, že ju kúpila jej kolegyňa Vikina zo Slovenskej televízie, ktorá ju o desať rokov neskôr predávala. „Informovala ma o tom kamarátka, za čo som jej doposiaľ vďačná. Kúpila som ju, a tak sa naša rodinná chata dostala do môjho vlastníctva. Bolo a stále je úžasné a čarovné vracať sa na miesta, kde som prežila niekoľko nezabudnuteľných detských desaťročí.“