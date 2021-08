Dobrý deň pani Veronika,

ak nám spôsobí niečo úraz nohy, je to jasné znamenie, že idete nesprávnym smerom, resp. treba spomaliť... čiže skúste sa zamyslieť či ste sa veľmi nehnali a popri tom na seba nezabúdali, alebo že ste niečo chceli doslova ste šli za niečím čo by Vám mohlo neskôr ublížiť , vy isto budete vedieť čo to bolo. Žiaľ, tieto rekonvalenscencie trvajú dlhšie, chce to čas... potrebný aby sme si doslova ľahli a premýšlali. Držím palce a skoré uzdravenie.