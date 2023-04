Česká komédia oslavuje 46 rokov od jej natočenia a množstvo jej predstaviteľov už nežije. Teraz sa však po toľkých rokoch stretli dámy Iva Janžurová a Eva Hudečková na výstave maliara Štěpána Mareša a padli si do náručia. Dámy boli v čase nakrúcania mladučké, Eva Hudečková, ktorá hrala Máriu mala len 27 rokov a Iva Janžurová ako Marcelka 35.

Obe vyzerajú fantasticky. To, že má Janžurová po 80-tke a Hudečková 73 by ste určite nepovedali. Na komédiu spomínajú veľmi dobre. „Veľmi som si to nakrúcanie užívala. Veľmi mi pomohlo, že som mala v tom čase dve malé dcéry a hocičo som od nich pochytila,“ povedala Iva pre Blesk.cz.

Zdroj: Archív Což takhle dát si špenát

„My sme sa s Ivou stretli naozaj len v Špenáte, inak sme sa míňali. Nakrúcanie bolo úžasné, hlavne v spoločnosti toľkých skvelých ľudí. Tá najväčšia zábava bola v pauzách a robili ju páni Menšík, Sovák alebo Augusta. Bolo to všetko nežné a inteligentné. Ten humor bol kúzelný,“ povedala pre Blesk Eva.

Pozrite si dámy dnes v našej galérii.