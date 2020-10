Váš nový štúdiový album má názov Tvrdohlavá. Ste tvrdohlavá aj v bežnom živote?

Nemyslím si. Skôr som nebojácna, dôsledná a zásadová. Keď si za niečím stojím, tak neupustím a nedám sa odradiť. Keď mám raz na vec nejaký názor, stojím si za ním a nezmením ho.

Boli by ste schopná sa pre svoj názor pohádať?

To asi nie, nepatrím k ľuďom, ktorí by sa s niekým radi hádali. Mám radšej príjemnú atmosféru, ale určite by som dala najavo, že si o veci myslím niečo iné.

Zdroj: MATEJ KALINA

Hovorí album o vašom živote alebo je to len náhodná zbierka piesní?

Každá pieseň nejakým spôsobom súvisí s mojím životom, hovorí o mojich pocitoch a myšlienkach. Spievam v nich o tom, čo sa prihodilo, aj keď som pri ich tvorbe neovplyvňovala textárov. Napríklad pieseň Ve dvou od Petra Šišku je o mne a mojom manželovi.

Z piesní je cítiť kopu nespútanej energie. Kde si ju dopĺňate?

Energiu si našťastie nemusím nikde dobíjať, som jednoducho taká. Zdedila som to po svojej mamičke.

Máte skvelú postavu aj dobrú kondíciu. Ako to robíte?

Hýbem sa a takmer nikdy sa nezastavím. Diéty vôbec nedržím, a keď potrebujem trochu schudnúť, zatnem sa a po piatej hodine podvečer už nejem nič kalorické, nanajvýš kúsok ovocia alebo zeleniny. A neskoro večer a tesne pred spaním už nezjem nič. Verte či nie, ale zaberá to.

Zdroj: Julius Dubravay

Nikdy ste jedlom nezhrešili?

Jasné, že áno! Napríklad v lete počas dovoleniek. Je tam iná atmosféra, všetko je akési uvoľnenejšie. Stačí, ak idete k moru do tepla, kde je neskorá večera alebo nejaké to nočné jedlo. Tam sa tomu človek neubráni, ale nerobím to každý deň.