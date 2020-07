Manželka Ottovi Weiterovi odišla nečakane a náhle. Čo sa vlastne stalo? Otázka, ktorá dodnes vŕta v hlave nie len bývalému repeťákovi Ottovi ale aj rodine, kamarátom či verejnosti. A ako to už býva zvykom, aj okolo tejto smrti začali okamžite špekulácie o tom, prečo asi Andrea zomrela, keď nemala žiadne zdravotné problémy. Médiami prebehla informácia o tom, že Andrea mala v osudný deň nešťastne spadnúť v kúpeľni, udrieť si hlavu a o pár hodín v spánku zomrela. Toto ale okamžite vyvrátil Noro Meszároš, ktorý je veľmi blízky kamarát Weiterovcov. „Je to hlúposť, sú to len dohady. Pitevnú správu totiž ešte nikto nemá," povedal pre Topky.sk Noro.

O tom, že je to hlúposť, hovorí aj speváčka Eva Máziková. „Niečo také som už aj ja počula. Stať sa to môže, ale nemyslím si, a to vám rovno poviem. Jeden lekár nemôže prezradiť lekárske tajomstvo. Toto sú len také dohady, nemalo by sa takto klebetiť. Jeden si myslí to, druhý to. Pravdu bude vedieť len Otto a keď sa na to bude cítiť, dá to vedieť, ako uzná za vhodné,” myslí si temperamentná Máziková, ktorú smrť Andrey taktiež mimoriadne zasiahla.

Príčina smrti Ottovej manželky zatiaľ nie je známa. Všetko ukáže až pitva.

