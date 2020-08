Viktor Vincze denne komunikuje so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti a pomerne často im dáva priestor aj na to, aby sa ho spýtali to, čo ich zaujíma. Nedávno sa ho jeden z fanúšikov spýtal, aký najstarší predmet alebo vec, Viktor doma vlastní. "Odložené žiacke knižky zo základky," napísal moderátor a k tejto odpovedi pripísal ešte niečo, čo mnohých prekvapilo. Viktor sa podelil o svoju najobľúbenejšiu poznámku zo školských čias.

Zdroj: Instagram Moderátora Viktora Vinczeho poznáme z televíznych obrazoviek vždy pekne nahodeného a učesaného.

"Váš syn má výstredný účes," znela poznámka v žiackej knižke, na ktorú Vincze rozhodne nezabudne. A o pár minút na sociálnej sieti aj ukázal fotku s účesom, za ktorý si vyslúžil poznámku. Nuž, posúďte sami, či bola oprávnená alebo nie.