Monika sa na svoju malú Leušku teší a postupne pripravuje výbavičku. Lekári jej nedovoľujú cestovať, tak povinne, ako sama priznáva, sedí doma, len si ráno vybehne na malý nákup a krátku debatu s predavačkami. Nudí sa a kontakt s ľuďmi jej chýba, tak má aspoň čas na dlhé vnútorné monológy. A možno počas jedného z nich usúdila, že svoje druhé dieťa (má aj 31-ročného syna Martina), privedie na svet len za prítomnosti lekárov a prítomnosť otca malej Leušky pri pôrode rázne odmieta!

Zdroj: Instagram Monika Beňová

Zdá sa teda, že pár, ktorý svoj vzťah na verejnosti dlho tajil, nemá na deň pôrodu rovnaký názor. Ľubomír Klčo by totiž chcel byť na pôrodnej sále a snaží sa argumentovať dôvodmi, prečo. Monika je však tvrdá ako skala a odoláva.

Zdroj: Instagram/monicabenova Monika Beňová

,,On by veľmi chcel a ja to aj chápem. Som v tomto konzervatívnejšia a podľa mňa celkom postačí, ak sa na nás príde pozrieť hneď potom, ako sa dcérka narodí. Ale zatiaľ o tom prebieha doma veľmi taktická diskusia. Ľuboš ako skvelý právnik využíva praktické argumenty a ja zas skôr emócie,” povedala neústupná Monika Beňová, ktorá má momentálne v hlave starosť o dcérku a zdá sa, že nezvažuje ani možnosť uzavrieť s o 16-rokov mladším partnerom manželstvo. Vraví: „Nie, momentálne neplánujeme okrem úspešného tehotenstva a narodenia malej nič.” Tak sa zdá, že chce malé dievčatko vychovávať sama...

Zdroj: Instagram Moniky Beňovej Europoslankyňa Monika Beňová

