Priatelia Meghan tvrdia, že psy Guy a Bogart, ktoré adoptovala z útulku, boli ako jej deti. Keď musela na pár dní odísť preč, rozprávala sa s nimi prostredníctvom videohovorov.

Jeden áno, druhý nie

Meghan od detstva túžila mať psa, ale nevyšlo to. Bogart bol jej prvý a doniesla si ho z losangeleského útulku. Nechcela, aby bol sám, preto k nemu onedlho pribudol kamarát Guy. Po presťahovaní do Spojeného kráľovstva však Meghan nechala Bogarta v Kanade u svojich veľmi dobrých priateľov, pretože na dlhú cestu lietadlom už bol príliš starý a veterinári jej to neodporúčali. Do Británie si Meghan priviezla bígla Guya a spolu s Harrym si osvojili šteňa čierneho labradora, ktorému dali meno Oz. Spolu ich vidieť na prechádzkach po Los Angeles.

Zdroj: Profimedia

Neprijal ho do svorky

Predpokladalo sa, že po presťahovaní do Los Angeles si Meghan kríženca labradorského retrievera a nemeckého ovčiaka znova vezme k sebe, ale neurobila to. Jej priateľka prezradila, že problémy nastali už počas ich niekoľkotýždňového pobytu v Kanade. Situácia sa natoľko vyhrotila, že Bogart musel naďalej ostať v opatere priateľov, hoci Meghan to voči nemu považuje za nefér a nevie sa zmieriť so skutočnosťou, že sa k jej manželovi nespráva príliš priateľsky. Bogart totiž Harryho neprijal, jednoducho ho nemá rád.

