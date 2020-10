Utrápeného vdovca to položilo na kolená. Rodina, priatelia a kolegovia sa mu všemožne snažili pomôcť, dokonca ho nahovorili vrátiť sa späť na televíznu obrazovku, aby hodil bolestivú minulosť za hlavu, no nepodarilo sa to. Ba čo viac, Weiter sa zosypal a skončil v rukách lekárov.

Oživovali ho

“Necítil som sa po Andrejkinom odchode dobre. Moje srdce je slabé a mal som veľké ťažkosti aj so žalúdkom. Nič, čo som zjedol, som v sebe neudržal. Bol som slabý,” povedal Šarmu Otto, ktorý sa len pred niekoľkými dňami vrátil z nemocnice. Tam strávil mesiac a pol. “Vedel som, že je zle, tak som si zavolal sanitku. Pamätám si ešte, že ma záchranári nakladali do nej, ale potom som stratil vedomie a už nič viac neviem. Neskôr som sa dozvedel, že ma museli oživovať a praskli mi pritom dve rebrá. Päť minút som bol vlastne mŕtvy,” šokuje Otto a známy interpret evergreenov.

Zdroj: archív, internet Weiter v júli tohto roku prišiel o svoju manželku Andreu.

V kóme

Ako hovorí, má veľkú chuť žiť a stále má okolo seba veľa ľudí, ktorým na ňom záleží. Nehľadiac na fanúšikov, ktorí ho zbožňujú. “Je to zázrak, že sa to podarilo, aj lekári to vidia ako medicínsky zázrak,” smeje sa Otto s tým, že v nemocnici podstupoval testy a cvičenia na podporu činnosti mozgu. Vraj dopadli na jednotku a “starý dobrý” Otto je späť. No nie tak celkom.