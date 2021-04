Kristína je mamou troch detí, ešte státe dojčí a nezastaví sa ani na chvíľku. A to sa podpísalo aj na jej tele. V skratke, pred svetom sa nesnaží hrať na ženu s dokonale vypracovaným telom a životom bez prekážok. Tak nemá problém na svojom Instagrame hovoriť o dojčení, menštruácii aj ochabnutom brušku.

Zdroj: Instagram.com/kristina.tormova Kristína Tormová otvorene píše o menštruácii, jazvách aj vývode

Kristína píše: „Naučiť sa ľúbiť menštruáciu, ideálne svoju vlastnú, nie je ľahké. Lebo to je také, že o tom sa nehovorí. Že to je nechutné. Ja neviem... za mňa je to (už) krásne i keď miestami otravné. Ale inak je to dokonalé, že niečo ako menštruácia a vôbec ženské telo existuje. Obdivujem. Niekedy aj seba. To som ešte v procese. A to brucho? Tri deti vytvorilo a tie jazvy sú z mojich troch operácií. Tá napravo je môj niekdajší vývod, ktorý moji rodičia volali sráčik. Dosť ma to brucho urobilo tým, čím som,“ priznala vo svojom statuse Kristína.