Laco Lučenič (68), hudobník

Gitarista kapiel Fermáta, Prúdy, Modus a Limit tiež vypil pohár otcovskej bolesti až do dna. Jeho dcéra z prvého manželstva, jogínka Nina († 33) podľahla po dlhom zápase rakovine. Mala ešte brata Allana a sestru Evu, ktorá sa vydala za speváka Roba Pappa. S druhou ženou Gabikou má Lučenič dcéry Lindu a Adelku a syna Lacka, ktorý má napriek svojmu hendikepu blízko k hudbe. Hrdý otec kedysi povedal: „Hrával na klavíri, no teraz sa sústreďuje na spev a môžem povedať, že spieva lepšie ako ja. Vôbec si neviem predstaviť život bez neho.“ No Laco hlavne vie, že pre rodiča nie je nič horšie, ako prísť o svoje dieťa…