Podľa najnovších informácii denníka SME chodia do Nemocnice sv. Michala v Bratislave, kde je aktuálne hospitalizovaný predseda parlamentu Boris Kollár, na návštevy jeho priateľky. Zdá sa teda, že pre Kollára zákaz návštev neplatí. Navyše jeho ženské známosti spôsobujú v nemocnici poriadny rozruch. Ženy vraj do nemocnice prichádzajú aj počas noci, ostávajú do rána a nenosia žiadne ochranné prostriedky.

Zdroj: MIROSLAV MIKLAS Na snímke je dopravná nehoda s predsedom parlamentu Borisom Kollárom v Bratislave.

Kollárove návštevy vraj chodili aj do miestnosti sestier, používali kuchynský riad určený pre personál, osobné šálky, príbor a chladničku. Sestričky sa proti návštevám a ich nadštandardným potrebám ohradili. "Nastali tu trochu strety medzi priateľkami Kollára a sestričkami. Došlo aj k výmenám názorov," povedal pre SME jeden z lekárov. Denník zároveň získal informácie o tom, že vedenie nemocnice vraj sestrám pohrozilo výpoveďami či odobratím vianočných odmien.