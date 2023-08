Tri roky bojovala s týmto problémom, pretože sa jej neustále zdalo, že jej postava nevyzerá dostatočne dobre, píše Plus 7 dní. Najťažšie pre ňu bolo priznať si, že má ťažkosti a musí ich riešiť. Nakoniec však našla niečo, čo jej pomohlo bojovať s touto poruchou stravovania. Začala sa venovať viac športu, čo jej pomohlo odpútať myseľ od bulímie.

Zdroj: https://www.instagram.com/p/CTxMZSDIrO_/ Speváčka Tereza Mašková

„Necítila som sa vo svojom tele dobre. A väčšina z vás vie, že som bojovala a bojujem s jednou ´potvorou´(bulímiou), ktorá je v mojej hlave už dosť dlho. A hovorila som si, že už ju nechcem nikdy poslúchnuť. No nastal problém, chcela som zmenu, zmenu svojho tela a ako to urobiť, aby som do niečoho nespadla,“ zdôverila sa v rozhovore pre Super.cz a priznala, že to nad poruchou stravovania stále nemá vyhrané.