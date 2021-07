Kristína porodila tri deti a „mamovanie“- ako materstvo rada nazýva, - si užíva naozaj naplno. Spočiatku to však také jednoduché nemala. Dvojčatá Ela a Matilda sa totiž narodili sedem týždňov pred termínom pôrodu, v júni 2013. Vážili len 1 390 gramov a privinúť na hruď si ich mohla ich mamina až po niekoľkých dňoch. Napriek tomu sa jej podarilo ich dojčiť, a to zhruba rok a pol. Ako spomína, tri mesiace si odsávala mlieko, prvý mesiac dokonca raz za tri hodiny. „Takmer mesiac sa učili v nemocnici pricucnúť,“ priznala vtedy na svojej sociálnej sieti. „Kŕmili sme ich cez hadičky skrz nosnú dierku až do bruška. Bolo to frustrujúce!“

Zdroj: archív Pohodlná sedačka, vankúše a deky vytvárajú domáce pohodlie.

Za odmenu

Syn Alan, ktorý sa narodil v lete v roku 2019 takmer na termín, bol teda pre Kristínu dieťa akoby za odmenu. Porodila ho síce cisárskym rezom, ale hneď jej ho dali na hruď a ihneď sa aj prisal. A dojčí ho dodnes. Hoci sa herečka na sociálnej sieti nehanbí písať ani o intímnych záležitostiach, príchod tretieho potomka sa rozhodla pred verejnosťou utajiť a o jeho existencii napísala až dva týždne po pôrode. Prečo? Vraj si chcela užiť domácu bublinu.