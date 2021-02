Na svojom Instagrame totiž zverejnila fotografiu, na ktorej prezentuje v plnej paráde svoju niekdajšiu detskú izbu. A keby ste očakávali malú kutičku niekde v starom panelákovom dome, mýlite sa. Nela totiž žila ako princezná a to doslovne. Jej rozľahlá izbička je zariadená v retro štýle, tak nechýba okrem honosných zrkadiel ani nábytok, ktorý by sa hodil skôr do zámku, ako pre mladú slečnu.

Zdroj: Instagram.com/nela.pociskova Takúto detskú izbu mala Nela

Nela a Filip sa však nedávno rozhodli, že zmenia svoje „staré“ bývanie v dome stojacom na pozemku s bazénom, kde vychovávajú svoje dve deti a presťahujú sa. Ich novým bydliskom je lukratívny dom v centre Bratislavy. Je však zatiaľ v stave, do ktorého by sa s rodinou nechceli nasťahovať, tak ich čaká rozsiahla rekonštrukcia, čo priznala aj samotná speváčka a povedala: „Dom sme hľadali zhruba tri roky. Chceli sme byť viac v centre Bratislavy.“