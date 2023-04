Ibi aj napriek tomu, že sa pred časom chválil v poradí druhou manželkou, nebráni sa možnosti, že by sa rokoch opäť vrátil na Slovensko a poriadne to tu roztočil. To však nie je všetko. Prial by si tu nájsť ďalšiu manželku a splodiť s ňou zopár detí.

Ako to teda je? Niekdajšia hviezda filmu Fontána pre Zuzanu 2 sa totiž už stihla medzičasom rozviesť s Innou (zostala mu „len“ druhá žena Salima, ktorú si vzal v roku 2021 a jeho deti 10-ročná Fatima a 7-ročný Omar), tak sa cíti akýsi osamelý .

Napriek tomu, že o sebe vraví, že mu v živote nič nechýba a nažíva si v dvoch domoch obklopených veľkou záhradou a hospodárstvom naozaj kráľovsky, túži rozsievať svoje gény ďalej.