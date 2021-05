Angelina Jolie, Nicole Kidman, Meg Ryan či Penélope Cruz? Možno vám nikdy nenapadlo, koľko povahových rysov vás môže spájať s jednou z týchto známych žien. Teraz máte príležitosť to zistiť! Urobte si test a zistite, s akou z týchto hviezd by ste si najlepšie rozumela. Ktorá z nich disponuje podobnou charakterovou kombináciou ako vy a komu sa najviac podobáte.

Pôjdete do divadla a potom do nejakej vychytenej reštaurácie.

Pôjdete do divadla a potom do nejakej vychytenej reštaurácie.

Pokúsite sa to nejako vysvetliť, ale necháte si nasypať popol na hlavu a doma si to odtrpíte.

Pokúsite sa to nejako vysvetliť, ale necháte si nasypať popol na hlavu a doma si to odtrpíte.

Zostanete s ním doma a preložíte voľno na inokedy. Bez neho by to nebolo ono.

Zostanete s ním doma a preložíte voľno na inokedy. Bez neho by to nebolo ono.

Zdroj: Pascal Le Segretain MEG RYAN Vaším symbolom by sa mohla stáť Meg Ryan. Podobne ako ona vsádzate na prirodzenosť a odmietate sa štylizovať do roly niekoho iného. Ste aká ste, a pokiaľ sa to niekomu nepáči, je to jeho problém. Najspokojnejšou ste v bezkonfliktných vzťahoch a preto aby ste sa nemuseli hádať, ste ochotná ustupovať, i keď pravda stojí na vašej strane. Milujete prírodu a muži, ktorí pri vás chcú stáť, sa nemôžu báť zašpiniť si ruky. Nevyhľadávate obrovskú a hlučnú spoločnosť, dokážete sa zabaviť i osamote s partnerom. Svojmu vzhľadu neprikladáte žiadny zvláštny význam - dobre viete, že sú dôležitejšie veci ako dokonalé očné linky. To ale neznamená, že ste nejakou popoluškou. Keď chcete a stojí vám to za to, dokážete zo seba vykúzliť poriadnu sympaťáčku. Vaši priatelia vedia, že sa na vás kedykoľvek môžu spoľahnúť, vždy jednáte na rovinu a že nikdy sa od vás nedočkajú podrazu. Pokiaľ niečo ešte spravíte so svojou prílišnou poddajnosťou, stanete sa takmer dokonalou ženou.

Zdroj: Pascal Le Segretain ANGELINA JOLIE Ste rovnakým uragánom vášne a symbolom vnútornej sily ako Angelina Jolie. Možno nie ste klasickou kráskou, ale zmyselnosť, ktorá vám presakuje všetkými pórmi, k vám priťahuje zástupy obdivovateľov. Vy ste si toho samozrejme veľmi dobre vedomá a nerobí vám vôbec žiadne problémy svoju príťažlivosť využívať vo vlastný prospech. Angelininy i vaši milenci majú spoločné to, že nikdy v živote nezabudnú na noci s vami, ale tí menej smelí sa vás budú asi navždy obávať. Vašou negatívnou vlastnosťou je veľká miera ľahkomyseľnosti, ktorá sa prejavuje napríklad v hospodárení s peniazmi, ale i v jednaní s ľudmi. Partnerská vernosť u vás nie je prvoradá a odmietate žiť usadlo a byť od niekoho závislá. Vaše telo i duša sú pre vás prostriedok poznania a potešenia a zásadne odmietate, aby sa stali majetkom niekoľko iného.

Zdroj: Pascal Le Segretain PENELOPE CRUZ Pozrite sa do zrkadla a vráti vám pohľad plný života, sršiaci aj z očí španielskej herečky. Rovnako ako ona ste ešte nestihli poriadne dospieť, čo však neznamená, že ste zlou manželkou alebo mamou. Ste hurikánom emócií, ktoré vám vyfarbujú život všetkými odtieňmi. Nemáte problém rázne povedať, čo chcete, vydupať si to zo zeme a následne sa len šarmantne usmiať, keď to dosiahnete. Často strácate nervy a irituje vás nedokonalosť všedných dní, ktorú sa snažíte zvrátiť aj vlastným excelentným zovňajškom, ktorý vás občas zapredáva povrchnosti. Zameranosť na vlastné osobné kúzlo vás často zbavuje empatie a zvažovania dopadu na ostatných. Vaše vzťahy pripomínajú horskú dráhu, na ktorej sa striedajú absolútne vrcholy s najhlbšími pádmi, práve preto sa v živote snažíte čo najviac zabávať, pod smiechom a prchavými emóciami sa totiž skrýva hlboký strach zo samoty a bolesti.

Zdroj: Pascal Le Segretain NICOLE KIDMAN Vašou "hollywoodskou verziu" je elegantná a ctižiadostivá diva Nicol Kidman. Máte vkus, prehľad aj úroveň a cítiť to aj v situáciách, ktoré si to vôbec nepýtajú. V niektorých veciach ste nekompromisná a to isté očakávate od svojho okolia a najmä najbližšieho spoločníka. Ľudia si občas vašu sofistikovanosť mýlia so snobstvom, ale to by bola chyba. Poznáte dobre cenu vecí, a tvrdá a kritická nie ste len k ostatným, ale predovšetkým sama k sebe. Svoje chyby neopakujete a ostatným neodpúšťate. Ste praktická, taktická a vaše zázemie je pre vás všetkým. Pôsobíte neprístupným dojmom, ale vaši milenci by mohli rozprávať o vašej fantázii, kreativite a vznešenej mysli, ktorá fascinuje najmä podobne založených.