Adela Vinczeová a Viktor Vincze

Keď sa táto dvojica dala dokopy, mnohí boli skeptickí a kritizovali vekový rozdiel páru. Dvojica ale všetkým vytrela zrak, a ich bleskový vzťah trvá dodnes. Ich zásnuby neboli len tak hociktoré, ale veľkolepé priamo počas živého vysielania. Keď si pred Adelu Viktor zrazu kľakol, ostala v šoku. Rukami si zakryla tvár a zdalo sa, že je dojatá.

Zdroj: EMIL VAŠKO

"My sme sa bavili súkromne, že svadba by bola naša cesta, ale že požiadať o ruku a že v Teleráne, to vôbec nie. A ako to urobil, tak som si proste hovorila... mňa to nenahnevalo, ale som si povedala, že on Viktor bude schytávať pekné komentáre za toto. Čiže moja reakcia nebola, že dojatie, že som požiadaná o ruku, ale že ´bože môj, to čo dal,´" priznala Adela po rokoch. Dvojica sa spolu stará o synčeka, ktorého sa snažia adoptovať, a ich manželstvo sa posunulo na nový level, rodičovský.