Už desaťročia ste stálicou slovenskej džezovej hudby, odohrali ste tisícky koncertov. Ako si spomínate na svoje začiatky? Bolo ťažké presadiť sa? Mali ľudia záujem o džez?

Džez je špecifická hudba. Má približne sto rokov a jeho dnešná podoba je veľmi rôznorodá. Neoslovuje automaticky všetkých poslucháčov. Mnohí sa obávajú, že džezu nebudú rozumieť, ale to len preto, lebo nepoznajú všetky štýly, nevedia sa v tom zorientovať. Moje začiatky boli veľmi opatrné. Spieval som všetko, čo sa mi páčilo, až neskôr som si uvedomil, že mám rád blues ako jeden z hlavných stavebných kameňov džezu. Potom som začal s tradičným džezom, ktorý je veľmi komunikatívny, a myslím, že práve s týmito výrazovými prostriedkami sa mi podarilo upútať publikum. Neskôr som k tomu pridal slovenské texty.

Zdroj: Ivan Pastor Lipa Peter

Pamätáte si aj na svoj prvý honorár za koncert?

Myslím, že to bolo asi 40 korún za spievanie na Čajoch o piatej na Bernoláčke asi v roku 1963. V prepočte by to bolo asi jeden a pol eura, ale teraz by som to ocenil na dnešných desať eur.

Máte nejaký zaužívaný zvyk, ktorý vykonávate pred začatím koncertu? Alebo čo sa deje tesne pred tým, ako vstúpite na pódium?

Nemám žiadne zaužívané rituály. Ak je všetko tak, ako má byť, a nedeje sa nič mimoriadne, pošlem na scénu kolegov, počkám, kým si ich publikum všimne a zatlieska im. Nakoniec prídem ja. Väčšinou sa najprv divákom prihovorím, poďakujem im za to, že sa rozhodli stráviť večer s mojou hudbou, predstavím kapelu a potom už ideme na to.

