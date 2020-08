Meghan a Harry konečne našli v Kalifornii ideálny dom pre seba a svojho syna Archieho. Sídlov v Montecite bude Harrymu trocha pripomínať domov, ale v americkom štýle. Honosný dom s 9 spálňami, 16 kúpeľňami, knižnicou, kinosálou, saunami, telocvičňou, vínnou pivnicou, apartmánmi pre hostí, tenisovým kurtom, bazénom, garážami pre 5 áut, domčekom pre deti... obklopený storočnými olivovníkmi a ružovou záhradou ich vyjde na 14 650 000 dolárov, čo je približne 12,5 milióna eur.

Čakanie na zázrak

Meghan a Harry údajne zložili za nehnuteľnosť zálohu vo výške 5 miliónov dolárov. Keby zvyšok splácali 30 rokov, ročne by to bolo takmer 550-tisíc dolárov a okrem toho daň z nehnuteľnosti 68-tisíc dolárov za rok. Tučný balík ich stojí súkromná ochranka – 6,5 milióna dolárov ročne – a splácanie za rekonštrukciu Frogmore Cottage vo Windsore 23 500 dolárov mesačne. Masívny odliv peňazí by mal manželský pár prinútiť k tomu, aby konečne začali zarábať – a nie málo, inak čoskoro skončia na mizine.