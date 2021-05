Paľo Habera si svoje súkromie stráži a rozhovory médiám často neposkytuje. Pred časom ale urobil výnimku a bol poriadne otvorený. Českému týždenníku Instinkt priznal, že rozvod s bývalou manželkou, podnikateľkou Nadeždou (58), s ktorou má dcéru Zuzanu (35), ho dostal na kolená. "Mňa tak hneď niečo na kolená nedostane. Som fakt Baran, a keď ma niekto chce dostať na dno, o to viac tlačím na pílu, aby sa mu to nepodarilo. Ak so mnou niečo skutočne zamávalo, tak ten rozvod. Toľko rokov spolu, bola tam dcéra, to nebolo jednoduché. Vtedy som na tom bol veľmi zle, to áno," priznal otvorene spevák.

Zdroj: Instagram Pavol Habera a Daniela Peštová zatiaľ manželský pár netvoria.

Momentálne žije v Prahe s jednou z najkrajších žien s Danielou Peštovou a spoločne vychovávajú dcéru Ellu Joy a syna Paula Henryho. Zdá sa teda, že Habera sa do chomúta neženie. Aspoň zatiaľ nie...